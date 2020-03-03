Onur Binay/posta.com.tr

Kabul edelim, bugünün oyun dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi oyunlara e-spor'un eklenmesiyle, giderek daha fazla profesyonel oyuncunun becerilerini turnuvalara ya da kendi çapında online dünyaya adadığını görüyoruz.

Bu yolda Seçtikleri ekipmanlar büyük ölçüde değişiyor. Mekanik klavyeler, yüksek çözünürlüklü kulaklıklar, çok düğmeli lazer fareler ve elbette oyun sandalyeleri. Piyasada bel ve boyun için büyük bir destek sunan birçok popüler oyun sandalyesi var.





Tek seferde saatlerce oyun oynarken, mümkün olduğunca rahat hissetmeniz çok önemli. Böylece konsantrasyonunuz vücudunuzun rahatlığında değil oyunda kalıyor. Sıkıntılı bir sandalyede birkaç dakika oturmak zaten rahatsız edici. Uzun bir oyun seansının ardından ise orada incinmiş bir şekilde kalabilirsiniz ya da iki büklüm şekilde de olabilir.

Oyun düşünülerek tasarlanan sandalyeler, sırt, boyun ve kol konumlarınızı oyun dışı sandalyelerin desteklemediği şekilde desteklemeye yardımcı oluyor. Bu, büyük ölçüde oyun koltuklarında bulunan ve sırtınızı, omuzlarınızı kısa bir ofis koltuğundan daha iyi destekleyen uzun sırtlar sayesinde yapılıyor. Aynı zamanda, en iyi oyun sandalyeleri, boyun ve bel yastıklarıyla diğer kötü duruşlara düşmenizi de engeller.

E-Blue, kitleler için e-Spor ekipmanı üreticilerinden biri. Adore mobilya ise DXRacer’ın olduğu gibi E-Blue’nun Türkiye Distribütörü.

E-Blue markasının E-Spor arenaları için hazırlanmış profesyonel setleri de var. Bu setler içinde farklı koltuk modelleri, masa, monitör, kulaklık, mouse ve klavye yer alıyor.

Şirketin profesyonel oyun koltuğu serisinin en yeni üyelerinden biri de Cobra Expert. Bu koltuk, oyunculara konforun yanı sıra dayanıklılık ve kullanım kolaylığı da sunuyor.

Gelelim fiyatına E-Blue Cobra Expert Oyuncu Koltuğuna Adore mobilyanın internet sitesi üzerinden 1290 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Fiyat yüksekmiş görünebilir fakat vücut sağlığınızı koruması ve konforu düşünüldüğünde bence uygun. Bel ve boyun rahatsızlıklarının büyük bir bölümü yanlış koltuk tercihi nedeniyle yaşanıyor bunu da unutmayın. O nedenle uzun saatler süren oyunlar için rahat ama destekleyici bir şey istiyorsunuz, E-Blue Cobra Expert’e göz atabilirsiniz.