1100 TL sosyal yardım olarak da bilinen pandemi yardımı için başvurular devam ediyor. e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşların başvuruları değerlendirilerek, sosyal yardım paraları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. 1100 TL sosyal yardım başvuru işlemleri gibi sonuç sorgulaması ise yine e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1100 TL pandemi yardımından faydalanamayacaklardır.

PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonu aşkın haneye ulaşacaklarını ifade etti.

Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1100 TL sosyal yardım başvuru sonuçlarını sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantı üzerinden e-devlet sayfanıza giriş yapın.

Ardından ana sayfada yer alan arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için tıklayın.



