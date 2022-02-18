Doğalgaz yardımı başvurularının tamamlanmasının ardından belirli şartları taşıyan 4 milyon haneye yılda iki defa olmak üzere doğalgaz desteği verilecek. 81 ilde aynı günde başlayacak doğalgaz yardımı başvuruları ise e-devlet üzerinden de kolaylıkla yapılabilecek. İşte, doğalgaz yardımı başvuru şartlarına ilişkin detaylar ve e-devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı…

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İhtiyaç sahibi ailelere sağlanacak doğalgaz yardımı müjdesi geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar ile yardımlara ilişkin çalışmalara tamamlandı.

16 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen doğalgaz yardımı başvurularının Cuma günü (18 Şubat) başlayacağını kaydetti.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz desteği başvuru işlemlerinin yapılabilmesi ihtiyaç sahibi vatandaşların öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurmayan vatandaşların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecekler.

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Doğalgaz yardımından kimlerin faydalanabileceğine dair açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan geldi. Bakan yanık, açıklamasında "Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. " ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz yardımı konusunda detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirli şartları taşıyan vatandaşlara yılda iki defa olmak kaydıyla 450 TL ile 1150 TL aralığında değişen yardıma yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürüden kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacağını kaydetti.