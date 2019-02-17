e Devlet'te vatandaşı büyük bir yükten kurtaracak yepyeni bir uygulama devreye sokuluyor. Bu yeni sistem ile vatandaşın kamu kurumlarında saatlerce beklemeden elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom abonelikleri halledilebilecek. Bu istem yarından itibaren hayata geçerken yüz binlerce kişi "e - Devlet elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliği nasıl yapılır?"a cevap arıyor.

ABONELİKLER NASIL YAPILIR?

Yeni sistem ile vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek. Proje ile “obez devletten” kurtulmak ve bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor. 2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın yarın başlayacağını internet sitesinden duyurarak, “Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler” açıklamasını yaptı.

Sitem devreye 18 Şubat Pazartesi gün girecek ve detaylar da yarından itibaren belli olacak.