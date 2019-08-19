E-Devlet kılıfında dolandırıcılık

Twitter'da bankalar adına sahte hesap açarak sosyal medya kullanan vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar şimdi de gözünü ‘e-Devlet’ uygulamasına dikti. Daha önce Merkez Bankası gibi devletin resmi kurumlarının Twitter hesaplarını taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar bu kez, e-Devlet adına binlerce sahte hesap açtı.

PARA VAADİYLE

Devletin, vatandaşlarının bürokratik işlerini kolayca halletmesi için kurduğu bir online platform olan e-Devlet, binlerce vatandaşın her türlü bilgisini içinde barındırıyor. TC kimlik numarasıyla giriş yapılan e-Devlet adına Twitter’da sahte hesap açan dolandırıcılar da işte bu bilgilerin peşinde. Dolandırıcıların taktiği ise her zamankiyle aynı; hediye ve para vaatleri...

LİNKE TIKLAMAYIN

E-Devlet Kapısı’nın resmi Twitter hesabı olan ‘@ekapi’ dışında, bir sürü hesap dolanıyor. Bu hesaplar resmi hesapla aynı logoyu kullanıyor. Dolandırıcılar, “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklinde attıkları tweet’lerle yani mesajlarla vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Hesabın gerçek olup olmadığını kontrol etmeden linke tıklayan vatandaş ise dolandırıcılık kurbanı oluyor.

REKLAM YAPIYORLAR

Sahte hesaplarla ilgili maalesef vatandaşın yapabileceği pek bir şey yok. Çünkü Twitter gibi sosyal mecralarda reklam vermek çok kolay. Sahte hesaplar şikayet edilip kapatılsa bile yerine hemen başka bir taklit hesap açılabiliyor. Sponsorlu reklamlar gün içinde binlerce insanın hesabında görünür hale geliyor. Böylece daha çok vatandaş dolandırıcılık kurbanı oluyor.

VATANDAŞ GERÇEK ŞUBE SANIYOR

Tüketici dernekleri de vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Vatandaş bankanın gerçek mobil şubesinde olduğunu zannederek işlem yapıyor. Vatandaşın tüm bilgilerini ekranda gören dolandırıcılar, bankanın gerçek mobil şubesine giriyor. Banka vatandaşın telefonuna bir şifre gönderiyor. Vatandaş, o şifreyi dolandırıcının ekranına yazdığında dolandırıcı gerçek banka hesabının bulunduğu sayfada o şifreyle hesabı boşaltıyor” dedi.

ZARARI TALEP EDİN

Dolandırılan vatandaşların çoğu kez faile ulaşmalarının mümkün olmadığını belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Vatandaşlar, dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunurken reklamın yer aldığı sosyal medya kuruluşunu da şüpheli olarak göstersin. Tüketici hizmet aldığı sosyal medya sitesi tarafından yapılan ihmal, dikkatsizlik ya da özensizlik nedeniyle bir zarara uğramışsa, Tüketici Kanunu’na göre, zararını sosyal mecrada hizmet sunan kuruluştan talep edebilir.”

MAVİ TİK'E BAKMAYI UNUTMAYIN

Vatandaşların sahte hesaplardan korunmak için dikkat edeceği bir kaç önemli detay var. Twitter’da resmi hesaplarda bulunan ve hesabın o kişiye ait olduğunu anlatan ‘mavi tik’ sembolü önemli. Ayrıca hesap adının önünde arkasında beklemedik bir harf ya da sayı olup olmadığına dikkat edilmeli. Bunun dışında linke tıklamadan evvel, bir ön araştırma yapılabilir. Yani hesabın içine girip daha önce neler paylaştığına bakılabilir.