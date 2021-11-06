2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri Bakanlık tarafından açıklandı. Üniversite öğrencileri, belirtilen tarih aralığında başvurularını bireysel olarak yapacaklar. Başvuru sırasında öğrencilerin verdiği bilgiler, değerlendirme sırasında ilgili kurumlardan alınan bilgilerle karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilecek. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet KYK burs başvuru ekranı 2021 ve KYK bursu hakkında bilinmesi gerekenler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı. Buna göre öğrenciler, burs ve kredi başvurularını 5 Kasım Cuma günü itibariyle yapmaya başladı. Başvurular 8 Kasım Pazartesi saat 23.59 itibariyle son bulacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-devlet üzerinden bireysel olarak yapılacak. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak KYK burs ve kredi başvurunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz.

2021 E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

KYK burs başvurusu sonrasında yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.

Şehit ve gazi yakınları ile

Yüzde 40’ın üzerinde engeli bulunanlar,

Anne ve babası vefat edenler,

Sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar,

Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar,

Aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?