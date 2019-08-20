Kred Yurtlar Kurumu'nun yurt başvuruları başladı şimdi burs başvurusu için bekleniyor. Fakat burs başvurusundan önce adaylar e- Devlet üzerinden yurt başvurularının nasıl yapılacağını merk ediyor. Öte yandan tabii en önemlisi başvurusların güzel sonuçlarla noktalanması... Peki, E devlet KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? SOn gün ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt sonuçları hakkında yapılan resmi bir açıklama yok. Sonuçların son müracaatların hemen ardından 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.