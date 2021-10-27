e-devlet’e girişte yaşanan sorunlar, başta Twitter olmak üzere sosyal medyada gündem oldu. Birçok vatandaş öğlen saatlerinden itibaren sisteme giriş yapamadığını bildiriyor. KYK burs başvurularından, nüfus ve vergi dairesi işlemlerine kadar binlerce konuda hizmet sunan e-devlet’e erişim sağlanamaması paniğe neden oldu. Bu durum karşısında “e-devlet neden açılmıyor, ne zaman açılacak?” soruları da günün en çok aranılan konusu oldu.

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN AÇILACAK?

E- devlet’e yaşanan erişim sorununun bölgesel olduğu ve tüm kullanıcıların aynı sorun ile karşılaşmadığını da bildirmekte fayda var. Daha önce de aşırı yoğunluk olduğu dönemlerde de e-devlete erişim sağlanamamış ancak sorun kısa süre içerisinde giderilerek, sistem yeniden çalışmaya devam etmişti.

e-devletteki erişim problemine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun nedeninin ne olduğu bilinmemekle birlikte, e-devletin ne zaman açılacağı da henüz belli değil. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde veya gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacaktır…