Türkiye e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izni

e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izni

Türkiye

e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izni

Seyahat yasağının 3 Haziran'da kaldırılması planlanıyor. e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabı merak ediliyor. HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçer mi? İşte şehirler arası izin belgesi başvuru ekranı...

27 Mayıs 2020, Çarşamba 17:52 Son Güncelleme:
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Corona virüs önlemleri nedeniyle seyahat yasağı getirilmişti. Seyahat kısıtlamasından sonra seyahat izin belgesinin nasıl alınacağı gündemde araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu açıklaması ile de birlikte HES kodunun seyahat izin belgesi yerine geçip geçmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçer mi?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Seyahat yasağı 15 ilde devam ediyor. Dünyaya yayılan corona virüs salgını nedeniyle alınan seyahat yasağı tedbiri sonrasında şehirler arası seyahat için izin belgesi alınması gerekiyor. Peki HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçer mi?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?  

Seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

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