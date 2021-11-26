E devlet şifresini çalıp dublör kullandılar! Akılalmaz olay…

Gaziantep’te son yılların en ilginç dolandırıcılık girişimi meydana geldi. Bir vatandaşın ‘e devlet’ şifresini çalan dolandırıcılar. Dublör kullanarak, vatandaşın arsasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. CNN Türk istihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.

E DEVLET ŞİFRESİNİ ÇALDILAR

Dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın ‘e devlet’ şifresini ele geçirdi. F.D.’nin ‘e devlet’ sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.









DUBLÖRLÜ VURGUN SON ANDA ENGELLENDİ

F.D.’ye benzeyen bir dublörü de kullanarak F.D.’nin 5.5 dönün arsasını satmaya hazırlanan 4 dolandırıcı tapu dairesinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 4 dolandırıcı hakkında adli işlem yapıldı.

E DEVLET ŞİFRESİ NEDEN ÖNEMLİ

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan ‘e devlet’ sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, e devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112’nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.