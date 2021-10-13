e Devlet ad-soyad değişikliği başvuru sayfası, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Ad-soyad değişikliği yapmak isteyen ve kanun tarafından uygulama kapsamında ad-soyada sahip olan vatandaşlar, 6 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabiliyor. Peki, e Devlet’ten ad soyad değişikliği nasıl yapılır? İşte, adım adım ad-soyad değişikliği başvurusu…

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ad soyad değişikliği başvurusunda bulunmak için öncelikle T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet’e giriş yapın.

Ana ekranda üst kısımda yer alan Kurum sekmesine tıklayın, açılan sayfadan da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçin.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümüne tıkladığınızda, karşınıza, e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesi çıkacaktır. Buradan "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayın.

Burada size yönlendirilen talimatları takip ederek ad-soyad değişikliği başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

E-DEVLETTEN AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ad soyad değişikliği başvuruları için en önemli madde, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ve genel ahlaka uygun olmayan ad ve soyadlarının değiştirilebiliyor olması.

Bu uygulama kapsamına sadece keyfi nedenlerle değiştirilmek istenilen ad ve soyadlar alınmıyor. Kanun ile belirtilen çerçeve içerisinde yer alan ve değiştirilmek istene ad-soyadlar, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan sağlayan uygulama 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükünün azaltıldığı, bürokratik süreçlerin de kısaldığı ifade edilirken, bu uygulama sayesinde, 2017'den bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini değiştirdiği kaydedildi.