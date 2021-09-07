e Devlet soyağacı sorgulama ekranı: Soyağacı nasıl öğrenilir?

e Devlet soyağacı sorgulama ekranı artık nüfus müdürlüklerine gidilmeden soyağacı oluşturulabilecek. Sisteme girenler, aile soybağlarını 1800’lü yıllara kadar takip edebilecek. Peki, Soyağacı nasıl öğrenilir? İşte, e Devlet soyağacı sorgulama ekranı…

SOYAĞACI NASIL ÖĞRENİLİR?

Soyağacı oluşturma işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

E-Devlet Kapısından soyağacı oluşturmak için;

İlk olarak T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr internet adresine giriş yapın.

Ana sayfada arama bölümüne “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma” hizmetini " seçin. İşlemin tamamlanmasının ardından soyağacınıza ait elektronik belgeyi görebilirsiniz.

Veya nvi.gov.tr adresinden adım adım e-Hizmetler, e-Sorgulamalar ve Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak soyağacı görüntülenebilecek.

E DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



