e Devlet soyağacı sorgulama ekranı: Soyağacı nasıl öğrenilir?
E devlet soyağacı sorgulama ekranı ilk olarak 2018 yılında hizmete girmiş ve milyonlarca üst ve alt soylarını öğrenme imkanına kavuşmuştu. Şimdi ise sistemde yapılan geliştirme ile vatandaşlar, alt-üst soy bilgilerini kullanarak, “Soyağacı Oluşturma” sayfasından soyağaçlarını tasarlayabilecekler…
07 Eylül 2021, Salı 13:51 Son Güncelleme:
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e Devlet soyağacı sorgulama ekranı artık nüfus müdürlüklerine gidilmeden soyağacı oluşturulabilecek. Sisteme girenler, aile soybağlarını 1800’lü yıllara kadar takip edebilecek. Peki, Soyağacı nasıl öğrenilir? İşte, e Devlet soyağacı sorgulama ekranı…
SOYAĞACI NASIL ÖĞRENİLİR?
Soyağacı oluşturma işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
E-Devlet Kapısından soyağacı oluşturmak için;
- İlk olarak T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr internet adresine giriş yapın.
- Ana sayfada arama bölümüne “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma” hizmetini " seçin. İşlemin tamamlanmasının ardından soyağacınıza ait elektronik belgeyi görebilirsiniz.
Veya nvi.gov.tr adresinden adım adım e-Hizmetler, e-Sorgulamalar ve Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak soyağacı görüntülenebilecek.
E DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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