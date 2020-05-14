Ekonomi 'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı

'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı

Ekonomi

'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı

Adalet Bakanlığı'nın, mirasçılık belgesine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik uygulaması kapsamında şubat 2018'den bugüne kadar 5 milyon 127 bin 965 işlem yapıldı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 20:12 Son Güncelleme:
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.

"e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olanlarla ilgili mirasçılık belgesine erişim 22 Şubat 2018'de başladı. Uygulamanın ilk yılındaki işlem sayısı 3 milyon 535 bin 356 oldu.

Geçen yıl ise 1 milyon 168 bin 175 miras sorgulama işlemi gerçekleştirildi. Bu yıl içindeki işlem sayısı 424 bin 434 olarak kayıtlara geçti. Uygulamanın başlamasından bugüne kadarki toplam işlem sayısı ise 5 milyon 127 bin 965'e ulaştı.

AA


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