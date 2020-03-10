E-Devlet’te mevduat sorgulama dönemi

Artık vatandaşlar, bankaları tek tek dolaşmadan nerede hesabının olduğunu görecek. Bunun için ‘turkiye.gov.tr’ adresinden BDDK’ya ilişkin alanda yer alan ‘mevduat/ katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama’ hizmet alanı üzerinden sorgulama yapılabilecek. BDDK’dan yapılan açıklamaya göre; uygulamayla hesabın hangi bankada olduğu sorgulanacak ancak hesap bakiyesi ve hesabın bulunduğu şube bilgisi için banka ile irtibata geçilecek. Hesap bakiyesinde tutar bulunmayan hesaplar da sorgu sonuçlarında görüntülenebilecek. Ayrıca ortak hesaplar da sunulan hizmet kapsamında öğrenilebilecek.

Bireysel hesaplar görülebilecek

● Altın hesabı sorgulamada görülür mü?

Evet. Tüm hesaplar görülebilecek.

● Bankaların yurtdışı şubelerinde açılan hesaplar görülebilecek mi?

Bankaların sadece yurtiçi şubelerinde açılmış olan hesapları bu hizmet kapsamında.

● İşletmeler de kapsamda mı?

Hayır. Sadece bireysel hesaplar görülebilecek.

● Mirasçısı olunan kişinin hesabı sorgulanabiliyor mu?

Mirasçıların sorgulama yapabilmesine yönelik olarak ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar devam ediyor.

● Hesap açtırmadığım bir bankada hesabım görünüyor, ne yapabilirim?

Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalı ve banka ile iletişime geçilmeli.

● Kullanmadığım hesaplarımı kapatmak istiyorum, ne yapabilirim?

Kapatmak istenilen hesaplar için banka ile iletişime geçin. Hesap kapatma işlemi banka şubelerinde ve banka uygulamasına göre internet, mobil veya telefon bankacılığı vb. hizmetleri üzerinden de yapılabiliyor.

● Banka ile yaşadığım sorunların çözümü için nereye başvurabilirim?

Türkiye Bankalar Birliği veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetine başvuru yapılmalı. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Elektronik Şikâyet Sistemi ile şikâyet başvurusunda bulunabilirsiniz.

● Sorgulama için ücret ödeyecek miyim?

e-Devlet üzerinden sunulan bu hizmet ücretsiz.







