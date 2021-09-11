Türkiye e-Devlet'te yeni dönem! Kimlik kartları...

e-Devlet'te yeni dönem! Kimlik kartları...

Türkiye

e-Devlet'te yeni dönem! Kimlik kartları...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini ekledi. Artık e-Devlet üzerinden 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvuruları gerçekleştirilebilecek. Başvuruları, çocukların velisi veya vasisi yapabilecek.

11 Eylül 2021, Cumartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin sayısı ve nitelikleri her geçen gün artıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini ekledi.

ÇOCUĞUN VELİSİ YA DA VASİLERİ YAPABİLECEK

Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor, 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek" diyerek duyurduğu hizmet başladı.

e-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

15 yaşını tamamlamayan çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları, velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılarak yapılabilecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kâğıt bedelinin yatırılacak, daha sonrasında kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek başvuru tamamlanabilecek.

MERNİS'TE AÇIK ADRESİ BULUNMALI

TCKK başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekiyor.

TCKK değerli kağıt bedeli, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS’te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda, başvuruda bu fotoğraf kullanılacak. (Fotoğraf zorunlu olmamakla birlikte sistemde bulunan bir fotoğraf var ise tercih edilebilmektedir.)

Kimlik kartının teslimatı ile ilgili sadece yurtiçi adresi seçilebilecek.


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