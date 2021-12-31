Türkiye E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme!

E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme!

Türkiye

E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme!

E-Devlet uygulamasında kullanıma sunulan yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.

31 Aralık 2021, Cuma 14:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar adlarına işlem yapılmaması için E-Devlet üzerinden Kimlik Numarası ile işlem yapılmasını kısıtlayabilecekler.

"BİR ŞİRKETE ORTAK/YETKİLİ OLARAK EKLENMİŞİM' SÖZLERİ TARİHE KARIŞIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor! Adınıza işlem yapılmaması için E-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz" denildi.


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