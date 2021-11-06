Bu yıl lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira ve doktara öğrencilerine 1.950 lira burs verilecek. Ancak bu rakamların Ocak 2022 itibarıyla değişmesi söz konusu olabilecek. Öğrenim kredisi tutarları da yine öğrencilerin lisans derecelerine göre verilen burs oranlarıyla aynı olacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere, burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

HEM KREDİ HEM BURS ALAMAZ

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfasından birlikte yapılabilecek. Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler de burs/ kredi başvurusunda bulunabilecek. Ancak bir öğrenci hem burs hem de kredi alamayacak. Yani burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılmıyor.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI ÖNCELİKLİ

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi), gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi), sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlar ve amatör milli sporcu olan öğrenciler öncelikli olarak burs verilecekler arasında yer alıyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler ‘kygm.gsb.gov.tr’ internet adresinden ilan edilecek. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında ödemeler iletilecek.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ön lisans ve lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup,

Dört yıllık okullara dikey geçiş yapan öğrenciler, yüksek lisans (master ve doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ilk 100’e giren öğrenciler ve amatör milli sporcu olan öğrenciler burs alabilecek.

Yine ön lisans ve lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup 4 yıllık okullara dikey geçiş yapanlar ve

Yüksek lisans öğrencileri krediden yararlanabilecek.

Ara sınıftaki öğrenciler de daha önce burs/kredi almadıysa başvuru yapabilecek.

Ancak açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alamıyor.

7/24 BİLGİ ALINABİLİYOR

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal Iletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.