Türkiye e-Devlet'ten vatandaşlara uyarı: Dikkate almayın!

e-Devlet'ten vatandaşlara uyarı: Dikkate almayın!

Türkiye

e-Devlet'ten vatandaşlara uyarı: Dikkate almayın!

e-Devlet'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda internette dolan sahte e-posta hakkında vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada 'Dikkate almayın' ibaresi yer aldı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 17:39 Son Güncelleme:
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‘Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi – e-Devlet Kapısı’ tarafından gönderilmiş gibi görünen bir mail ile vatandaşları tuzağa çekmeye çalışan bilgisayar korsanları, “Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Ekonomik Kurtuluş Savaşında mücadele etmektedir” gibi ifadelerle hedef aldıkları kişilerden para istedi.

e-Devlet Kapısı, @ekapi kullanıcı adına sahip resmi sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Bahse konu olan mailin ekran görüntüsü ve içeriği paylaşılırken, bu tarz postaların dikkate alınmaması gerektiğinin özellikle altı çizildi.



Söz konusu maili gönderen saldırgan, hedef aldığı kişiye bir başvuru formunun linkini atıyor. Burada tamamen aldatma amacıyla hazırlanmış olan sahte bir “2021 4. Çeyrek Sosyal Yardım Projesi”nden bahsediyor. Vatandaşlardan bu projeye katılım sağlamaları ve hane başına en fazla 1832₺ sosyal yardımda bulunmaları isteniyor.


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