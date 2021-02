E-ihracat rehberi! Bilmediğin ülkeye ürün sat

Pandemi sürecinde küresel ticaret önemli ölçüde aksayınca dijital pazarlamanın yükselen trendi ‘e-ihracat’ oldu. Yani internet üzerinden dünyanın her yerine satış... Öyle ki bu sistem sayesinde daha önce hiç girilmemiş bölgelere bile ürün verilebiliyor. Her yıl yüzde 20 civarında büyüyen dünya e-ihracat pazarı halihazırda 1 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Küresel ihracat pazarı ise 20 trilyon dolar. Türkiye’nin toplam ihracattaki e-ihracat payı da sadece yüzde 0.3. Yani fırsatı iyi değerlendirip pazarda bir an önce söz sahibi olmak gerekiyor.

Şimdi tam zamanı

Burada özellikle Türkiye ekonomisinin dinamosu olan KOBİ’lerin atılım yapması gerekiyor. Bu durum elbette kendini ispat etmek isteyen girişimciler hatta ticari hedefleri olan ev hanımları için de geçerli. Halihazırda bu yoldan elde edilen ihracat bedeli sadece 1.5 milyar dolar. Yurtdışından daha çok otantik el işi tasarımları, ev tekstili, bebek giyimi, hamile elbisesi, maske, çanta, telefon aksesuarları, kozmetik ve ofis malzemeleri talep görüyor.

Vergi muafiyeti

Türkiye’de 50 TL olan bir ürün için Amerikalı bir müşteri 50 dolar ödeme yapabiliyor. Evden dışarı bile çıkmadan, dil bilmeye ihtiyaç olmadan yapılabilen e-ihracatta zarar etme durumu da düşük. Çünkü satışlar peşin ve döviz kuru üzerinden gerçekleşiyor. Online ihracata vergi muafiyeti de var. Posta ve hızlı kargo yoluyla mikro ihracat yapanların, (yurtdışına satılacak ürün 300 kilogramı ve 15 bin Euro’yu geçmiyorsa) kazancının yüzde 50’si Gelir Vergisi’nden muaf tutuluyor. Bu kanun 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girdi.

Başlarken bunlara dikkat!

Site kurmak zahmetli

E-ihracat yapmanın iki yolu var. Birincisi kendi internet siteniz ya da dijital platformunuz, diğeri ise Alibaba, Aliexpress, Amazon gibi uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden. Kendi web sitenizden yapacaksanız sitenizin güvenli olduğunu dünyaya ispat etmeniz gerekiyor. Ayrıca müşteri çekmeniz için arama motoru optimizasyonu (SEO) gibi bazı araçlara ihtiyacınız olacak. Öte yandan, reklam bütçesi ayırmalısınız. Ve bir de ürünleri yurtdışına kendi imkanlarınızla göndermek zorundasınız. Ayrıca Paypal gibi ödeme sistemlerini de sitenize entegre etmelisiniz.

Ürün başına komisyonlu sistem

İkinci yolda ise bunların hiç birine gerek yok. e-ticaret sitelerine ücretsiz mağazanızı açtıktan sonra ürün kategorisine göre yurtiçinde satış yapar gibi sadece satılan ürün başına yüzde 5 ile 25 arasında komisyon veriyorsunuz. E-ihracat işleminin teknik olarak normal bir ticari faaliyetten farkı bulunmuyor. Dolayısıyla e-ihracat işi ile uğraşan herkes, fatura kesmek zorunda. Yani bu platformlarda da satış yapsanız şirket kurmak zorundasınız.