E karne görüntüleme sayfası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan E-okul VBS sistemi üzerinden açılıyor. Sistemde, 2022 karne, sınav notları, sözlü ve performans notları ile devamsızlık bilgileri gibi öğrenciye ilişkin daha birçok konuda bilgi yer alıyor. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? E karne nasıl görüntülenir? İşte, merak edilen tüm soruların yanıtları…

E-OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bunun için ilk olarak eokulyd.meb.gov.tr internet adresinden açılan sayfada, sağ tarafta bulunan “Veli Bilgilendirme Giriş Sistemi” bölümüne tıklayın.

Açılan sayfada öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası istenecek. Ayrıca güvenli giriş için görselde verilen numaraları ilgili alana yazmanız istenecek.

İstenilen bilgileri girdikten sonra açılan sayfada ise öğrencinin doğum ayı, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe gibi her seferinde farklı olabilecek iki bilgi istenecek. Bu raya da istenilen bilgileri girdikten sonra, altta çıkan resimlerden hangisinin bilgilerini girdiğiniz öğrenciye ait olduğu sorulacak.

Tüm bilgileri doğru şekilde girmenizin ardından ise açılan yeni sayfada sol bölümde yer alan “Öğrenci bilgileri” başlığı altında Not Bilgisi bölümünü seçtiğinizde, öğrencinin sınav sonuçları, sözlü sonuçları ve performans sonuçlarını görebilirsiniz.

Yine aynı “Öğrenci bilgileri” başlığı altında, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, aldığı belgeler gibi öğrencinin dönem boyunca okulda gösterdiği her türlü performansın bilgisine ulaşmak mümkün.

E KARNE GÖRÜNTÜLEME!

e-okul VBS sistemine giriş yaptıktan sonra ekranda öğrencinin resminin ve bilgilerinin olduğu kısmın alt sıralarında “E-karne” bölümü bulunuyor. Buraya tıkladıktan sonra öğrenciye ait karneyi dijital olarak görüntüleyebilirsiniz.