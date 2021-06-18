E karne neden açılmıyor? E okul çöktü mü? E karne ne zaman açılacak?

Bu yıl karneler e okul üzerinden e karne şeklinde veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada okulların 2 Temmuz tarihinde kapanmasına rağmen yoğunluk oluşmaması için karnelerin e okul üzerinden 18 Haziran’da erişime açılacağını duyurmuştu. Ancak, şu saatlerde e karne açılmıyor. Peki, E okul çöktü mü, e karne ne zaman açılacak?





E OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

Karne notlarını öğrenmek için öğrenciler sabah saatlerinden itibaren e okul sistemine giriş yapmak için uğraşıyor. E kolu sisteminde iriş konusunda bir sorun yaşanmazken, öğrencilerin devamsızlık bilgisi, sınavlardan aldığı notlar ve okuduğu kitapların bulunduğu sayfaya ulaşmak mümkün.

E KARNE NEDEN AÇILMIYOR?

E okula girilebilirken, pek çok öğrenci e karnesini görüntüleyemediğini ifade ediyor. E karnenin neden açılmadığı ve ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sistemdeki yoğunluğun azalmasının ardından e karnelerin kısa süre içinde yeniden açılabileceği tahmin ediliyor.