Eğitim & Kariyer E karne neden açılmıyor? E okul çöktü mü? E karne ne zaman açılacak?

E karne neden açılmıyor? E okul çöktü mü? E karne ne zaman açılacak?

Eğitim & Kariyer

E karne neden açılmıyor? E okul çöktü mü? E karne ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci e okul üzerinden karnelerini görmek için 18 Haziran tarihini bekliyordu. Sabah saatlerinden bu yana e okul sisteminde yoğunluk yaşanırken, pek çok kişi e karne sayfasının açılmadığını ifade ediyor. Peki, e karne neden açılmıyor, ne zaman açılacak? E okul çöktü mü? İşte ayrıntılar…

18 Haziran 2021, Cuma 11:55 Son Güncelleme:
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Bu yıl karneler e okul üzerinden e karne şeklinde veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada okulların 2 Temmuz tarihinde kapanmasına rağmen yoğunluk oluşmaması için karnelerin e okul üzerinden 18 Haziran’da erişime açılacağını duyurmuştu. Ancak, şu saatlerde e karne açılmıyor. Peki, E okul çöktü mü, e karne ne zaman açılacak?


E OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

Karne notlarını öğrenmek için öğrenciler sabah saatlerinden itibaren e okul sistemine giriş yapmak için uğraşıyor. E kolu sisteminde iriş konusunda bir sorun yaşanmazken, öğrencilerin devamsızlık bilgisi, sınavlardan aldığı notlar ve okuduğu kitapların bulunduğu sayfaya ulaşmak mümkün.

E KARNE NEDEN AÇILMIYOR?

E okula girilebilirken, pek çok öğrenci e karnesini görüntüleyemediğini ifade ediyor. E karnenin neden açılmadığı ve ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sistemdeki yoğunluğun azalmasının ardından e karnelerin kısa süre içinde yeniden açılabileceği tahmin ediliyor.

 

 

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