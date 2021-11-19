6. ve 10. sınıflar için e-kurs başvuru ekranı erişime açıldı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler için 26-29 Kasım'da sınıflar oluşturulacak. Diğer yandan öğrenciler, haftada en fazla 18 saat kurs görebilecek. İşte, 6. ve 10. sınıflar için e-kurs başvuru ekranı ve e-Kurs başvurusuna ilişkin diğer detaylar…

E-KURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) bünyesinde açılacak olan 6. ve 10. sınıflar için e-kurs başvuruları 19-22 Kasım tarihleri arasında https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapılacak.

Başvuru sırasında öğrenciler en fazla 6 ders seçebilecek, haftalık görülen ders saati ise 18 saati aşamayacak.

e-Kurs başvurularının alınmasının ardından 23-25 Kasım tarihleri arasında öğretmen başvuruları alınacak ve 26-29 Kasım tarihleri arasında da kurs sınıfları oluşturulacak. Ve kurslar 29 Kasım 2021 tarihi itibariyle başlayacak.

6. VE 10. SINIFLAR İÇİN E-KURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ARA TATİLLERDE KURS YAPILMAYACAK

Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak. Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurs süreleri değiştirilebilecek.

Yaz aylarında genellikle turizm, tarım, inşaat gibi farklı iş kollarında çalışan mezun öğrencilerin DYK'lere ekim ayı sonu gibi katılma talepleri nedeniyle bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt işlemleri, kursların açıldığı tarihten ekim sonuna kadar yapılabilecek.

KAZANIM KAVRAMA VE DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar ve gruplar oluşturulabilecek. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak. Sınav sonuçları analiz zümre öğretmenlerince tamamlanacak.

Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumlarıyla ilgili bilgi verilecek. Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılacak.

Özel eğitim okulu ve sınıflarında izleme ve değerlendirme sınavı eğitim kurumunca yapılacak. Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerin yılda en az iki kez denetimi il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince e-Kurs modülüne işlenecek.