On binlerce öğrenci günlerdir LGS tercih sonuçlarını bekliyordu. MEB daha önce yayımladığı takvimde sonuçların 22 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Sabah saat 09.00'da sonuçlar ilan edildi. Kimileri sonuçtan memnunken kimleri de hemen boş kontenjanları öğrenip puanına göre nakil işlemlerini yapmak istedi.

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı biraz önce e-Okul üzerinden lise boş kontenjanları ile lise taban ve tavan puanlarını ilan etti. Boş kontenjanları incelemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE PUANLARI

İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.