MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ilkokul ve ortaokul kayıtları adrese dayalı biçimde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 1 milyon 536 bin 413 bin çocuk ilkokula başvuru yapılmaksızın kaydoldu. İşte, “Çocuğum hangi okula gidecek?” gidecek sorusunun cevabını veren e okul, e Kayıt sorgulama sayfası ve e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

E OKUL E KAYIT SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Bakanlığın aktardığı bilgilere göre,

1 milyon 536 bin 413 çocuk 1'inci sınıfa;

1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5'inci sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin kayıt işlemleri e-kayıt aracılığıyla tamamlandı.

İlkokula başlayan 1. Sınıf öğrencilerinin kayıtları ise herhangi bir başvuru işlemi yapılmadan otomatik olarak gerçekleştirildi. Kayıt işlemleri için MERNİS adres bilgileri kullanıldı.

5'inci sınıfa kaydolan öğrenciler için de velilere imam hatip ortaokulu, özel ortaokul ve ortaokul seçeneği sunuldu. Ortaokul tercihinde bulunan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. E-kayıt sonuç ekranlarında özel okula ve imam hatip ortaokulu kaydolmak isteyen velilerin de istedikleri okullara başvurmaları gerektiği konusunda bilgi verildi.

KAYIT SONUÇLARI E DEVLET ÜZERİNDEN DE YAYINLANACAK

Bu yıl MEB bilişim sistemlerinin e devlet ile entegre olmasından dolayı, e kayıt sorgulama işlemi bu yıl ilk kez e devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Çocuklarının hangi okula gideceğini öğrenmek isteyen veliler, İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) sayfasına giriş yaparak çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.