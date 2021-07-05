LGS sonuçları geçtiğimiz hafta içinde açıklanmıştı hem veli hem de öğrenciler yoğun bir tercih dönemine girdi. LGS tercihleri öğrencilerin bulundukları yüzdelik dilime göre, şekillenirken, tercih dönemi 16 Temmuz 2021 tarihinde son bulacak. Bu dönem içinde de en çok merak edilen konulardan biri de “LGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır 2021?” olmaya devam ediyor. İşte, e-Okul LGS tercih ekranı ve LGS tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler…

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR 2021?

LGS tercihleri 5 Temmuz’da başladı, 16 Temmuz 2021 tarihinde son bulacak. Öğrenciler, tercih işlemlerini e-okul üzerinden gerçekleştirecek.

E-OKUL LGS TERCİH EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sisteme girerek tercihlerini yapan öğrencilerin, yaptıkları tercihleri mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatması gerekiyor.

Diğer yandan LGS’ye giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması halinde öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler; Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar, Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecekler.

Ancak, Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler, Pansiyonlu Okullar ve Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecekler.

Tercih yapacak öğrenciler, ilk önce Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk üç okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla beş okul tercih edebilecekler.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri durumunda merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla on okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla beş okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecekler.

Diğer yandan LGS’ye katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak. Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtiyor. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtiyor. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtiyor.