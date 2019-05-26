Yaz mevsimi için geri sayım başladı. Haziran ayı demek milyonlarca öğrenci için yaz tatili anlamına geliyor. Öğrencileri karne heyecanı yavaş yavaş sararken not bilgisi ve takdir teşekkür hesaplama işlemi de başladı. Peki bu işlemler nasıl yapılır?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul'un kapanma gibi bir durumu söz konusu değil. Zaman zaman yaşanan yoğunluklar nedeniyle sitede aksamalar oluyor. Bu da e-Okul'un kapandığı algısına neden oluyor. Not bilgisinin girilmesi ise öğretmenlerin durumuna göre farklı gösteriyor. Devamsızlık ve not bilgisinin ise 14 Haziran'a okulların kapanacağı göz önünde bulundurulursa 11-12 Haziran gibi kapanması bekleniyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.