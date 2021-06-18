2021 e okul öğrenci girişi: e okul karne notu sorgulama sayfası

e okul karne notu sorgulama sayfası sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde aranıyor. 2020-2021 yılının büyük kısmı uzaktan eğitim şeklinde devam ederken, karneler de dijital ortamda veriliyor. E okul öğrenci girişinden sisteme giriş yapıldıktan sonra öğrencinin karne notundan sınavlarda elde ettiği başarıya ve devamsızlık bilgisine kadar pek konuda bilgi sahibi olunabiliyor. İşte, e okul öğrenci girişi 2021 ve e okul karne notu sorgulama sayfası

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e okul öğrenci girişi yapabilmek için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresine girişi yapılmalı. Bu adreste karşınıza e-Okul Yönetimi ve Bilgi Sistemi Girişi ile Veli Bilgilendirme Sistemi girişi çıkacak.

Karne notu sorgulayabilmek için siz Veli Bilgilendirme Sistemini seçmelisiniz. Seçimin ardından bilgilerini öğrenmek istediğiniz öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını ilgili boşluklara yazmalısınız. Ardından güvenlik amaçlı resimdeki rakamları ilgili boşluğa yazmalısınız. Ancak unutmamanız gereken bir şey var ki burada çıkan rakamlar sisteme her giriş yaptığınızda farklı gelecektir. O nedenle her defasında ekranda çıkan yeni rakamları yazmalısınız.

E OKUL KARNE NOTU SORGULAMA SAYFASI

E okul öğrenci girişinin yapılmasının ardından bir sonraki sayfada öğrencinin eğitim ve kimlik bilgilerine dair (eğitim gördüğü sınıf, nüfusa kayıtlı olduğu il…) boşluklar doldurulmalı. En son olarak da karşınıza çıkan öğrenci fotoğrafları arasından karne notunu öğrenmek istediğiniz öğrencinin fotoğrafını seçerek sisteme giriş yapmış olacaksınız.

Karşınıza çıkan sayfadan öğrencinin karne notları ile birlikte, yıl içinde sınavlardan aldığı notlar, devamsızlık bilgisi ve yıl içinde kaç tane kitap okuduğuna ilişkin farklı bilgilere ulaşabilirsiniz.