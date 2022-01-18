6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak’ta son eriyor. Öğrencilerin bir dönem boyunca, derslerinden aldıkları tüm notlar e-okul VBS sayfasından görüntülenebiliyor. Çocuklarının okulda nasıl bir performans gösterdiğini öğrenmek isteyenler, sınav sonuçları, sözlü notları ve devamsızlık bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgilere MEB e-okul sayfasından ulaşabiliyor…

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden veliler ve öğrenciler, dönem içindeki ders notları ile sınav sonuçları, sözlü notları, performans notları ile devamsızlık bilgilerini kolaylıkla öğrenebiliyor.

Bunun ilk olarak eokulyd.meb.gov.tr internet adresinden açılan sayfada, sağ tarafta bulunan “Veli Bilgilendirme Giriş Sistemi” bölümüne tıklayın.

Açılan sayfada öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası istenecek. Ayrıca güvenli giriş için görselde verilen numaraları ilgili alana yazmanız istenecek.

İstenilen bilgileri girdikten sonra açılan sayfada ise öğrencinin doğum ayı, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe gibi her seferinde farklı olabilecek iki bilgi istenecek. Bu raya da istenilen bilgileri girdikten sonra, altta çıkan resimlerden hangisinin bilgilerini girdiğiniz öğrenciye ait olduğu sorulacak

Tüm bilgileri doğru şekilde girmenizin ardından ise açılan yeni sayfada sol bölümde yer alan “Öğrenci bilgileri” başlığı altında Not Bilgisi bölümünü seçtiğinizde, öğrencinin sınav sonuçları, sözlü sonuçları ve performans sonuçlarını görebilirsiniz.

Yine aynı “Öğrenci bilgileri” başlığı altında, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, aldığı belgeler gibi öğrencinin dönem boyunca okulda gösterdiği her türlü performansın bilgisine ulaşmak mümkün.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME

E okul VBS sayfasına giriş yapıldıktan sonra açılan sayfada sol alt köşede yer alan "e-Karne" alanına tıklayın. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notları görüntüleyebilirsiniz.