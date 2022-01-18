E Okul VBS sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya alındı ve öğrencilerin dönem boyunca sınavlardan aldıkları notlar ile sözlü ve performans notları buradan takip edilebiliyor. Devamsızlık bilgilerinin de ye aldığı E Okul VBS sistemi, 2022 not girişlerinin bitmesiyle birlikte kapanacak ve öğrencilerin karne notları belli olacak…

E OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) tüm dönem boyunca ziyarete açık olup bakım ve onarım çalışmaları haricinde kapanmamaktadır. Kimi zaman aşırı yoğunluk nedeniyle sisteme girişlerde sorun ve gecikme yaşansa da e okul VBS sisteminin kapanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle okul durumlarını ve ders notlarını görmek isteyen veliler ve öğrenciler, sisteme istedikleri zaman giriş yapabilmektedir.

2022 NOT GİRİŞLERİ BİTTİ Mİ?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak Cuma günü sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde pek çok okulda dönem sonu sınavları sona erdi. Ancak henüz sınavları devam eden okullarla birlikte, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi devam ediyor. Bu nedenle kimi okullarda not girişleri tamamlanırken, bazı okulların ve sınıfların not girişlerinin halâ devam ettiği görülüyor.

Not girişlerinin Karnelerin dağıtılacağı gün olan 21 Ocak Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

KARNE NOTU ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne notu ortalaması özellikle ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye ve liseden üniversiteye geçişlerde öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle de her dönem sonunda öğrenciler karne notu ortalaması hesabı yapıyor.

Karne notu hesaplaması yapılırken, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanıyor ve çıkan rakam, toplam yazılı sayısına bölünüyor.

Bu işlem tüm dersler için tek tek yapılır ve çıkan notlar toplanır.

Ardından elde edilen puan öğrencinin o dönem aldığı ders sayısına bölünür.

Çıkan sayı karne notu ortalamasıdır.



