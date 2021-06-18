Bu yıl koronavirüs nedeniyle eğitimin büyük kısmı online devam etti, karneler de e-okul üzerinden alınacak. Öğrenci ve veliler, karneleri ile birlikte ders notlarını ve devamsızlık bilgilerini okul veli girişi ile öğrenebilecek. Milyonlarca ailede karne heyecanı yaşanırken, e okul veli girişinde de zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başlandı. Peki, e-Okul'dan karne nasıl indirilir? İşte yanıtı…

E-OKUL VELİ GİRİŞİ NASIL YAPLIR?

E okul üzerinden karne sorgulamak ve indirmek için öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresine giriş yapılmalı.

Burada “Veli Bilgilendirme Sisteme Giriş” bölümü seçilerek karnesi görüntülenmek istenen öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ilgili boşluklara yazılmalı. Bunların hemen üzerinde bulunan güvenlik numaraları da “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra, “Giriş” bölümüne tıklanarak, VBS'ye giriş yapılabilir.

Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak yapılabilir.

E-OKUL VELİ GİRİŞİ VBS İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN

E-OKUL'DAN KARNE NASIL SORGULANIR, NASIL İNDİRİLİR?

Yukarıda tarif edildiği gibi sisteme giriş yapıldıktan sonra karşınıza yeni bir sayfa çıkacak. Burada öğrencinin okuduğu sınıf, nüfusa kayıtlı olduğu il gibi öğrenciye ait kimlik ve eğitim bilgileri istenmektedir. Bilgilerin doğru bir şekilde girilmesinin ardından karşınıza farklı öğrencilerin fotoğrafları sunulacak. Karnesini görmek istediğiniz öğrencinin fotoğrafını seçtikten sonra öğrenciye ait tüm bilgilere ulaşabileceğiniz sayfa açılacaktır.

Karşınıza çıkan sayfada, öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.