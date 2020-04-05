Türkiye e-PTTAVM ücretsiz maske dağıtımı: e-PTT ücretsiz maske dağıtımı başvurusu

e-PTTAVM ücretsiz maske dağıtımı: e-PTT ücretsiz maske dağıtımı başvurusu

Türkiye

e-PTTAVM ücretsiz maske dağıtımı: e-PTT ücretsiz maske dağıtımı başvurusu

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Pek çok ürüne hızlı ve güvenli bir şekilde online ulaşma imkanı sunan e-PTTAVM'den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birlikte, e-PTTAVM'nin internet adresinden online form doldurularak her hafta 1 paket maske dağıtımı yapılacak. Peki başvuru nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar.

05 Nisan 2020, Pazar 20:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmasıyla birlikte, online ortamda ePttAVM.com üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak. Söz konusu ürünlerin teminine 'https://maske.epttavm.com/' internet adresinden ulaşılabiliyor. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi. 3 katlı 5 adet cerrahi maskeyi temin etmek için ilk olarak "https://maske.epttavm.com/" adresine giriş yapmalısınız. Sitede yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Formu doldururken, adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız.

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlara yöneltilen formda ise T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Ad Soyad gibi temel konular hakkında bilgi talep ediliyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacağı da sitede yer alan bilgiler arasında.

20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dolayı, ücretsiz maske hizmetinden yararlanamıyor. 

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN


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