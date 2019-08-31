E-spor fırtınası

Türkiye’de e-spor gelişimini sürdürürken, gözde meslekler arasında da yerini alıyor. Üniversiteler e-sporla ilgili bölümler açıyor ve burs veriyor. E-spor, bilgisayar üzerinden oynanan çeşitli oyunların, profesyonel bazda düzenlenen lig ve turnuvalarda, lisanslı oyuncuların ve spor kulüplerinin katılımlarıyla ve yarışmalarıyla gerçekleşen spor dalı olarak tanımlanıyor.

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, dijital oyun piyasasında dünyada 18’inci sırada yer alan Türkiye’de 15 binin üzerinde amatör e-spor takımı bulunduğunu belirterek, “Federasyonumuza lisanslı kulüp ve oyuncu sayısı çok hızlı şekilde artıyor. Bu büyüme artarak devam edecek. Federasyonumuza lisanslı 80 kulüp var” dedi.

Dünyada e-spor gelirlerinin yıldan yıla yüzde 38 oranında arttığı ve 2018’de oyun sektörünün hacminin 135 milyar dolara yükseldiği bilgisini de veren Özdemir, Türkiye’nin 850 milyon dolarlık oyun pazarı geliriyle dünyada 18’inci sırada yer aldığını, Türkiye’de online oyun gelir büyümesinin 2018 yılında yüzde 7.1 iken, 2019’da bu oranın yüzde 8.1’e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

ÜNİVERSİTEDE DERS

Türkiye’de e-sporcu sayısının bin olduğunu ve 4 milyondan fazla da e-spor takipçisi bulunduğunu dile getiren Özdemir, bu alanın yeni bir meslek haline de geldiğini vurguladı. Özdemir, her spor dalında olduğu gibi e-sporun da öncelikli yetenek gerektirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bir e-spor oyuncusu ya da e-spor takımı rakiplerinden öne geçmek için ciddi strateji kurma becerisine sahip olmak durumunda. Çok sıkı çalışma gerektiriyor. Hem bedensel hem de taktiksel anlamda. Bu alanda başarılı olmak isteyen gençlere tavsiyem öncelikle disiplinli ve düzenli çalışmaları, kendilerini geliştirmeleri olacaktır. Ayrıca e-sporda gençlerimiz için tek kariyer imkanı oyuncu olmakla sınırlı değil. Yeni olduğu kadar büyük potansiyel barındıran, gelecek vadeden bu alanda e-spor antrenörlüğü, hakemlik, yayıncılık, analistlik, insan kaynakları uzmanlığı, organizatörlük, etkinlik yöneticiliği, hukuk, finans uzmanlığı gibi birçok farklı kariyer imkanı bulunuyor. Artık üniversiteler bu alanla ilgili bölümler açıyor ve burs veriyor. Ayda 10-20 bin TL arasında kazançları oluyor.”

LEAGUE OF LEGENDS FİNALİ BUGÜN

E-spor liglerinden biri olan League of Legends Türkiye Büyük Finali bugün gerçekleşiyor. Saat 15.00’da Bahçeşehir SuperMassive ile Royal Youth arasında büyük heyecana sahne olacak final müsabakası, Avrupa’nın en büyük e-spor arenası olan Riot Games E-spor Sahnesi’nde gerçekleşecek. Yüzlerce e-spor tutkunu gencin bir araya gelip harika bir atmosfer yaratacağı Büyük Final etkinliğinde galibiyete uzanan takım Türkiye’yi, Avrupa’da temsil etme hakkı kazanacak ve dünya finalleri için hazırlanacak.

HEM TIP ÖĞRENCİSİ HEM OYUNCU

21 yaşındaki Zula oyuncusu Burak Kunavoc, şunları anlatıyor: “E-spor kariyerim Zula’da başladı. 4.5 yıldır Zula oynuyorum ve son 2 yıldır da profesyonel e-sporcu olarak turnuvalara katılıyorum. Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Üniversite ile e-spor kariyerini aynı anda götürmek zaman zaman zor olsa da her iki alanı da çok sevmem bana gerekli motivasyonu sağlıyor. Taraftarlarla birlikte oyun coşkusunu yaşamak, yeni arkadaşlar edinmek, para kazanmak ise e-sporun getirilerinden sadece birkaçı. Beni takip eden, seven fanlarımın oluştuğunu görmek e-sporun beni en mutlu eden tarafı.”

PEK ÇOK TAKIM BULUNUYOR

Özdemir, “Klasik spor dallarında düzenlenen liglerden farklı olarak e-sporda lig yıl boyunca devam edebiliyor. Örneğin, şampiyonlar ligi, süper lig, dünya turnuvası, yaz turnuvası gibi değişik başlıklarda müsabakalar yılın farklı dönemlerine yayılıyor ve e-spor heyecanı hep devam ediyor” dedi. Özdemir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi ulusal bazda spor kulüplerinin yanı sıra FIFA, LOL, Zula, PUBG gibi her bir oyun liginin içinde tamamen e-spor alanında bulunan takımlar olduğunu söyledi.

(Milliyet)