E-ticaret yerini H-ticarete bıraktı

Son dönemde tüm dünyayı ve neredeyse her sektörü etkisi altına alan dijital dönüşüm, üretim biçimleri ve tüketici davranışları üzerindeki etkisini çoktan göstermeye başlamıştı. 2020 yılında başlayan pandemiyle birlikte ise bu sürecin daha da hızlanması ve dünyanın dijitalleşmeye daha fazla uyum sağlaması kaçınılmaz bir sonuç oldu.

“Tüketicilerin talepleri değişti”

Bu hızlı dijitalleşme süreciyle birlikte her şeyden önce alışveriş alışkanlıklarının dijitalleşerek e-ticarete dönüşmesinin hızlandığını söyleyen Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “E-ticaret zaten bir süredir hayatımızda oldukça etkin kullanmaya başladığımız bir araçtı. Son dönemde ise bugüne kadar e-ticareti kullanmayanların da artık online alışveriş yapmaya başladığı gözlemliyoruz. Biz Yemeksepeti olarak dijitalde doğmuş, Türkiye’deki dijitalleşme sürecine öncülük etmiş ve dijital inovasyonları iş yapış şeklimizin en önemli parçası haline getirmiş bir marka olarak, daima dijitalleşmeyi merkezimize alarak hareket ediyoruz” diye konuştu.

Tüm bu hızlı değişimin, şirketleri ve pazarlama dünyasını şimdiye kadarki en büyük meydan okumayla karşı karşıya bıraktığından bahseden Aydın, hızla değişen ve dijitalleşen dünya düzeninde tüketicilerin taleplerinin de değişmeye başladığını, insanların evde kalmaya başlamasıyla, e-ticarete olan yönelim artarken bu yöndeki tüketici beklentileri de değiştiğini ifade etti. Aydın, “Artık e-ticaretin en önemli unsuru hız haline geldi. Özellikle günlük ihtiyaçların hızlı teslimatı oldukça önem kazandı. Kentleşmenin artmasıyla birlikte, küçük ya da tek kişilik hane sayısı da hızla artıyor ve kullanıcılar toplu alışverişler yerine makul miktarlarda ve istedikleri an sipariş vererek çok kısa bir sürede siparişlerinin teslim edilmesini talep ediyor. Bu anlamda e-ticaret evrimleşerek yerini hızlı ticaret dediğimiz h-ticarete bıraktığından bahsedebiliriz. Biz de inovatif kimliğimizle, hızlı teslimatı iş yapış biçimimizin bir parçası haline getirerek bu yeni trende, yani h-ticarete öncülükederek teslimatın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol üstleniyoruz” şeklinde konuştu.

“Hızlı teslimatta öncüyüz”

Yemeksepeti olarak, h-ticaret kavramını kullanıcılara yemek ya da market ürünlerini hızlı bir şekilde teslim etmenin ötesinde ele aldıklarını vurgulayan Aydın, “Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz bağış projesi ve kuryelere para alışverişi olmadan bahşiş vermeyi sağlayan bahşiş butonu uygulamalarımız da h-ticaret odağında gerçekleştirdiğimiz yeniliklerden. Birçok alanda olduğu gibi, teslimatın geleceğini şekillendirmede de öncü konumda olmaktan ve teslimatın geleceğini şekillendirmede böyle bir rol oynamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Son dönemde, insanların markete ya da restorana gideceğinden daha az zaman harcayarak ihtiyaçlarına ulaşması için depo yaygınlığımızı artırmak, etkin stok yönetimi, kurye sayımızda düzenlemeler gibi konulara odaklandık. Banabi ile hızlı teslimata yeni bir soluk getirdik, her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Değişime göre aksiyon alıyoruz”

Şu an Yemeksepeti olarak ajandalarının en önemli maddesinin hızlı ticarette sağladıkları öncü konumu devam ettirmek ve kullanıcıya bu alanda en iyi hizmeti sunabilmek olduğunu söyleyen Nevzat Aydın, şöyle devam etti: “Çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırırken bir yandan da tüketici davranışlarını sürekli analiz ediyor, her değişikliği anında görerek ona göre aksiyon alıyoruz. Yemeksepeti’nde Türkiye’de 70 il ve KKTC’de, 35 binin üzerinde üye restoranımızla, anlık market alışverişi hizmetimiz Banabi’yle ise 22 ilde yaklaşık 200 depomuzla 18 milyon kullanıcımızın hayatını kolaylaştırarak, istediği yemeğe ya da market ürününe, dakikalar içinde, uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte de tüketici beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi geliştiriyor, dijital yatırımlarımızı müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için detaylandırıyoruz.