E-ticaret yüzde 89 büyüdü
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Ortak Gelişim Kongresi’nde açıklamalar yapan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve NielsenIQ Perakende Direktörü Serhat Sükan, FMCG (hızlı tüketim ürünleri) sektörüyle ilgili güncel verileri paylaştı.
04 Kasım 2021, Perşembe 12:17 Son Güncelleme:
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Erdoğan, sektörün hem 2020-2019 kıyaslamasında yüzde 22 büyüme hem de 2021-2020 kıyaslamasında yüzde 25 büyüdüğünü belirtirken, Sükan ise pandemide güven arayışı nedeniyle tüketicilerin yeni ürünleri denemekten bir miktar uzaklaştığını, ancak ‘yeni normal’de tekrar inovasyona yönelindiğini söyledi.
Serhat Sükan -Didem Şekerel Erdoğan
Diğer veriler şöyle:
SICAK İÇECEKLER REVAÇTA
- Türkiye’de e-ticaret büyümesi, pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti ve ilk 8 ayda geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 89 büyüdü.
- 8 aylık dönemde e-ticaretin payı FMCG pazarında yüzde 6’ya ulaştı. Türkiye, bu oranla e-ticaretin satış ağırlığında en önde geldiği Çin (yüzde 30), Güney Kore (yüzde 26) ve ABD (yüzde 15) gibi ülkeleri yakından takip ediyor.
- E-ticaret tüm kategorilerde payını artırdı ancak büyümede liderliği sıcak içecek kategorileri aldı.
- E-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategori Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar oldu.
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