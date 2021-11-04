E-ticaret yüzde 89 büyüdü

Erdoğan, sektörün hem 2020-2019 kıyaslamasında yüzde 22 büyüme hem de 2021-2020 kıyaslamasında yüzde 25 büyüdüğünü belirtirken, Sükan ise pandemide güven arayışı nedeniyle tüketicilerin yeni ürünleri denemekten bir miktar uzaklaştığını, ancak ‘yeni normal’de tekrar inovasyona yönelindiğini söyledi.

Serhat Sükan -Didem Şekerel Erdoğan

Diğer veriler şöyle:

SICAK İÇECEKLER REVAÇTA