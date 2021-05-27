E-ticaretin STK’lara yarattığı kaynak giderek artıyor

Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olarak, ülkemiz için en büyük pozitif etkiyi yaratmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Platformumuz üzerinden, milyonlarca müşterimizi ve yüz binlerce satıcımızı toplumsal sorunların çözümüne ortak edebiliyoruz. Sosyal kalkınmanın en etkili güçlerinden olan sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesini de bu bağlamda çok önemsiyoruz. Sekiz ay önce STK’lara ek kaynak yaratmak için Sepette İyilik Hareketi’ni hayata geçirdik. Her geçen gün büyüyen bu hareket sayesinde, farklı alanlarda topluma katkı sağlayan STK’lara elbirliğiyle daha fazla destek olacağız” dedi.

Sepette İyilik butiğinde STK’ların çantadan deftere, kalemden bardağa, su mataralarından fulara, telefon kılıflarından hediye sepetlerine, çikolatadan bilekliğe kadar yaklaşık iki bin ürünü bulunuyor. Trendyol müşterileri, bu ürünlerden satın alarak harekete destek verebiliyor. Toplumsal sorunların çözümü için dayanışmanın gücüne inanan marka, yeni STK’ları da Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturmak için çalışıyor.