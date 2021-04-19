Ramazan başladı her şey değişti! Online alışverişte yeni dönem...

Araştırmalar, Ramazan ayında online alışverişin en yoğun olduğu saatlerin 23.00 ile 04.00 olduğunu gösterince e-ticaret siteleri de her akşam bu süre zarfına özel kampanya yarışına girişti. Sahur vaktine kadar telefondan küçük ev aletlerine, market alışverişlerinden bebek malzemelerine kadar binlerce üründe yüzde 70’e varan indirim yapılan platformlarda, ücretsiz kargo avantajları da sunuluyor.

13 Nisan’da Ramazan’ın başlamasından bu yana sahur kampanyalarında satış yoğunluğu ortalama 2 kat arttı. Söz konusu saatlerde en çok satılan ürünler; cep telefonu, süpürge, televizyon, dizüstü bilgisayar, ütü, lastik, bebek bezi ve kedi maması oldu.

REKOR BÜYÜME

Bir ürünü almadan önce en az 3 güvenilir e-ticaret sitesine bakmanız kritik önem taşıyor. Çünkü her platformun farklı bir kampanya stili var. Örneğin aynı telefon farklı sitelerde 500 TL daha ucuza bulunabiliyor. Bu sistem, gıda dahil tüm ürünler için geçerli. Pandeminin etkisiyle Türkiye’de son bir yılda yüzde 85 büyüyerek 2020’yi 250 milyar TL ciro ile kapatan e-ticaret sektörünün bu yılki hacminin 400 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Sektörün Ramazan ayındaki büyümesi ise yüzde 25 civarında. İşte geç saatlere kadar kampanya yarışına giren bazı siteler...

SAATLERE DİKKAT

Hepsiburada: ‘Dört Dörtlük Ramazan Kampanyası’ adlı indirim programında, fırsatlar 3 saatte bir yenileniyor. Ayrıca saat 21.00 ile 23.59 arası ‘süper indirim’ programına geçen Hepsiburada’da fırsatlar pek çok üründe yüzde 50’yi buluyor. Sitede ayrıca Samsung televizyonlarda yüzde 35’e, çamaşır makinelerinde yüzde 30’a varan indirim de başladı.

Morhipo: Her gün saat 18.00 ile 06.00 arasında ünlü markaların kıyafetleri, ayakkabıları, elektronik cihazları ve kozmetik ürünlerini yüzde 70’e varan indirimle satışa sunuyor. Güne özel bazı ürünlerde yüzde 70’e artı yüzde 10 daha fazla indirim yapan Morhipo, Morpass üyelerine anında 30 TL hediye çeki de veriyor.

N11: ’İftardan Sahura Saatlik İndirimler’ adlı kampanyası her gün saat 21.00’de başlıyor, 05.00’te sona eriyor. Her alışverişte ekstra kupon da kazandıran N11’de, bilgisayardan telefona, mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar yüzde 50’ye varan indirimler ve sürpriz hediyeler yer alıyor.

ERKEKLER ALICI

İncehesap: Elektronik ağırlıklı alışveriş sitesi İncehesap’ta ‘sahur kampanyası’ gece saat 24.00 ile 04.00 arasında sürüyor. Beyaz eşyadan telefona, bilgisayardan televizyona kadar yüzlerce üründe yüzde 50’ye varan indirim sunan sitede, sepet tutarı ortalaması 2 bin 800 TL olarak açıklandı. O saatlerde en çok alışverişi ise yüzde 70’lik oranla erkekler yapıyor. En çok talep gören cihaz da oyuncu bilgisayarı.

GittiGidiyor: ’Sahura Özel Yıldızlar Geçidi’ adı altında düzenlenen fırsatlar dünyası, her akşam 21.00’den sabah 04.00’e kadar devam ediyor. Mutfak ve market alışverişlerinden spor ürünlerine, yöresel lezzetlerden küçük ev aletlerine kadar her kategoriden popüler ürünler ekstra indirimlerle ve sürpriz hediyelerle sunuluyor.

Trendyol: ‘İftardan Sahura Fırsatlar’ teması ile 12 Mayıs’a kadar ev eşyalarından süpermarkete kadar farklı markalarda yüzlerce üründe yüzde 30’a varan indirimler sunuyor. Kampanyada mutfak robotundan kahve makinesine, süpermarket ürünlerinden televizyona, tost makinesinden mini fırına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.