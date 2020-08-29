ÖSYM’den yapılan açıklamada, "29 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 29 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.35’te ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." denildi.

DHA