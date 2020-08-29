e-YDS 2020/10 İngilizce sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
29 Ağustos 2020, Cumartesi 21:16 Son Güncelleme:
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ÖSYM’den yapılan açıklamada, "29 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 29 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.35’te ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." denildi.
DHA
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