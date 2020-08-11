EA Access Türkiye'de de kullanıma sunuluyor
Electronic Arts ve Valve işbirliği ile çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan EA Access aboneliği Steam sayfasında aktif edildi. Sık sorulan sorulara da yanıt veren EA Access, birçok fırsat sunuyor. EA Access, çok yakında Türkiye'de de kullanıma sunuluyor. Onur Binay/posta.com.tr
11 Ağustos 2020, Salı 15:19 Son Güncelleme:
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EA Access, oyuncuların her ay abonelik ücretini ödeyerek EA Access'te bulunan tüm oyunları oynamasına imkan veriyor. Türkiye'de aylık 12 TL'den, yıllık da 65 TL'den erişime açılacak olan EA Access ile bu ücreti ödeyenler Battlefield serisi, The SIMS 4, FIFA serisi, Star Wars serisi dahil pek çok oyuna erişebilecek. Steam ile EA geliştiricileri, Steam üzerinden oluşturdukları bir sayfa ile bu hizmete erişim sağlayacaklar.
Örneğin FIFA 21 çıktığında EA Access üyeliğine sahip olsanız dahi oyunu ayrıca satın almanız gerekecek. Ancak EA Access kütüphanesine eklenmesini birkaç ay beklerseniz ücretsiz de oynayabileceksiniz
EA Access ile özel görevler ve ödüller, üyelere özel içeriklere, yeni oyunların erken erişimlerine ve en iyi oyunlardan oluşan kütüphaneye erişebilirsiniz. Seçilmiş yeni oyunlar yayınlanmadan önce 10 saate kadar oynayabilirsiniz. Electronic Arts'ın gözde serilerinden ve oyunlarından oluşan koleksiyona sınırsız erişimle daha fazla oyun oynayabilirsiniz. Steam'deki oyun indirmeleri, Sezon Biletleri, Points paketleri ve DLC'ler gibi tüm dijital EA Alışverişlerinizde %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.
EA Access, PC'de, Xbox One'da ve PlayStation4'te mevcut.