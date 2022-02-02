Electronic Arts’ın mali yılının üçüncü çeyreğine dair raporları paylaşan Andrew Wilson, Battlefield 2042 hakkında açıklamalarda bulundu.

Wilson, konu hakkında, “Yaklaşık iki yıldır evden çalışan ekiplerimiz ile bu oyunu geliştirmek zorlayıcı oldu. Test etme ve hazırlık sürecimiz boyunca deneyimin oyuncularımızın eline geçmeye hazır olduğuna inandık. Güçlü bir istikrarla yola çıktık; ancak daha fazla oyuncu oyunun tamamını deneyimledikçe, ele almamız gereken beklenmedik performans sorunları olduğu ortaya çıktı. Oyunda yaptığımız bazı tasarım seçimleri de topluluğumuzdaki herkese hitap etmedi” dedi.

EA, Battlefield 2042 fiyaskosuna rağmen son üç ayda 1,79 milyar dolar net gelir elde etti. DICE, yaptığı açıklamada Battlefield 2042'ye gelecek yeni içerik güncellemesinin, iyileştirmelere odaklanmak amacıyla birkaç ay ertelendiğini duyurmuştu.