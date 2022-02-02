Bilim & Teknoloji EA, Battlefield 2042'nin beklentileri karşılayamadığını söyledi

EA, Battlefield 2042'nin beklentileri karşılayamadığını söyledi

Bilim & Teknoloji

EA, Battlefield 2042'nin beklentileri karşılayamadığını söyledi

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, Battlefield 2042'nin EA için her zaman "iddialı bir oyun" ancak ne yazık ki beklentileri karşılayamadığını söyledi. Wilson, oyunun kötü çıkışını Covid-19’a bağladı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Electronic Arts’ın mali yılının üçüncü çeyreğine dair raporları paylaşan Andrew Wilson, Battlefield 2042 hakkında açıklamalarda bulundu.

Wilson, konu hakkında, “Yaklaşık iki yıldır evden çalışan ekiplerimiz ile bu oyunu geliştirmek zorlayıcı oldu. Test etme ve hazırlık sürecimiz boyunca deneyimin oyuncularımızın eline geçmeye hazır olduğuna inandık. Güçlü bir istikrarla yola çıktık; ancak daha fazla oyuncu oyunun tamamını deneyimledikçe, ele almamız gereken beklenmedik performans sorunları olduğu ortaya çıktı. Oyunda yaptığımız bazı tasarım seçimleri de topluluğumuzdaki herkese hitap etmedi” dedi.

EA, Battlefield 2042 fiyaskosuna rağmen son üç ayda 1,79 milyar dolar net gelir elde etti. DICE, yaptığı açıklamada Battlefield 2042'ye gelecek yeni içerik güncellemesinin, iyileştirmelere odaklanmak amacıyla birkaç ay ertelendiğini duyurmuştu.

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