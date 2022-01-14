Bilim & Teknoloji EA hack'lendi, birçok FIFA oyuncusunun hesabı çalındı

EA hack'lendi, birçok FIFA oyuncusunun hesabı çalındı

Bilim & Teknoloji

EA hack'lendi, birçok FIFA oyuncusunun hesabı çalındı

Electronic Arts (EA), hack’lendi. Yaşanan olayın ardından EA, birçok FIFA oyuncusunun hesabının çalındığını doğruladı. Toplamda 50 üzerinde hesabın ele geçirildiği belirtilirken, oyuncuların karşılaştığı zararların da karşılanması bekleniyor.

14 Ocak 2022, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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EA, FIFA oyuncularının hedef alındığı bir hack’lenme girişiminin olduğunu onayladı. Son zamanlarda daha sık gündeme gelen bilgisayar korsanları, birçok FIFA oyuncusunun hesabına erişmeyi başardı.

Yüksek profilleri hedef alan saldırı, EA çalışanlarının hatası sonucu yaşandı. Yapılan açıklamalara göre bilgisayar korsanları, yazılımsal değil, insan kaynaklı hatalar sayesinde birçok FIFA hesabına erişmeyi başardı. Korsanlar, bu aşamada çift taraflı doğrulama özelliğini de atladı.

FIFA Ultimate Team tüccarlarının hesaplarının da çalındığı belirtilirken korsanlar, müşteri hizmetlerine bağlanıp, ilgili hesabın çalındığını ve asıl sahiplerinin kendileri olduğuna ikna etti.

Electronic Arts, konu hakkında, “İlk araştırmamız sayesinde, bir dizi hesabın kimlik avı teknikleriyle ele geçirildiğini doğrulayabiliriz. Tehditleri ve diğer ‘sosyal mühendislik’ yöntemlerini kullanarak, kötü niyetli hareket eden kişiler, müşteri deneyimi ekibimizdeki insan hatalarından yararlanmayı başardılar ve diğer oyuncu hesaplarına erişmek için iki faktörlü kimlik doğrulamasını atladılar” dedi.

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