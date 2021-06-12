EA hacklendi, FIFA 21 dahil birçok oyunun kaynak kodu ele geçirildi

Hacker'lar, dünyanın en büyük video oyunu yayıncılarından biri olan Electronic Arts'ın sistemine girerek şirketin ürettiği oyunlarında kullanılan kaynak kodlarını çaldı.

Bağımsız bir siber güvenlik uzmanı, 6 Haziran tarihinde hacker'ların, FIFA serilerinin de oyun motoru olan Frostbite'ın kaynak kodu da dahil olmak üzere, EA'den 780 GB'lık veri elde ettiğini öne sürdü.

Kaynak kodu çalınan oyunlar arasında Madden ve Battlefield serileri de bulunuyor.

Çevrim içi forumlardan elde edilen bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren hacker'lar, 'tüm EA hizmetlerinden yararlanma konusunda artık tam kapasite olanaklara' sahip.

Ayrıca, FIFA 21 için oluşturulan yazılım geliştirme araçlarının ve FIFA 22 için düzenlenen sunucu kodlarının da çalındığı iddia edildi.

Emsisoft'ta siber güvenlik uzmanlığı ve tehdit analistliği yapan Brett Callow, kaynak kodu üzerindeki kontrolü kaybetmenin EA'nin işini oldukça zora sokabileceğini söyledi.

Yaptığı açıklamada Callow, "Kaynak kodu, teorik olarak diğer geliştiriciler tarafından kopyalanabilir veya oyunlarda hack oluşturmak için kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden biri olan EA, birçok spor oyunu haricinde Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall gibi oyunların da geliştiricisi.