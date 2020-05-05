EA Play 2020 bu yıl tamamen dijital gerçekleşecek

Electronic Arts, corona virüs nedeniyle etkinliklerini gerçekleştiremeyen şirketlerden biriydi. Şirket, 11 Haziran tarihinde EA Play Live 2020'nin dijital olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Etkinliğin yapımcısı, Twitter üzerinden "Global lansmanlar, haberler ve daha fazlası olacak" açıklamasını yaptı.

Etkinlikte, Star Wars: Project Maverick'i görme imkanı da olacak. Ayrıca Respawn Entertainment da Star Wars Jedi: Fallen Order hakkında bir açıklamada bulunabilir. Diğer taraftan yeni Anthem, Dragon Age ve Need for Speed oyunları da geliştiriliyor. Başta FIFA 21 olmak üzere EA Sports oyunları da etkinlikte kendilerine yer bulacak.















