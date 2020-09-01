Electronic Arts, sahibi olduğu iki farklı platform olan Origin Access ve EA Access’i ‘EA Play’ adı altında tek bir isimde birleştireceğini ve Steam’de yayınlayacağını geçtiğimiz günlerde kullanıcılara duyurmuştu. Aylık veya yıllık abone olarak birçok EA oyununa ve çok daha fazla avantaja sahip olabileceğiniz abonelik sistemi, bugün itibari ile aylık 12 TL ve yıllık 65 TL fiyatıyla bugün Steam’de yerini aldı. Kısa bir süre sonra bu fiyatlar güncellendi ve aylık 29 TL, ve yıllık 169 TL’ye yükseldi.

EA Play'in fiyat değişikliğini Türkiye dışında Rusya, Arjantin, Hindistan gibi ülkelerde de yaptığı belirtildi. İddialara göre Steam'in önerisi doğrultusunda fiyatların belirlendi.

Fiyatları yükselen EA Play yerine bu durumda Game Pass, daha uygun bir alternatif gibi geliyor.



