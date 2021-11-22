EarFun Air, kaliteli özelliklere ve sese sahip, uygun fiyatlı bir gerçek kablosuz kulaklık modeli. Aslında bu model, EarFun Free ile EarFun Air Pro arasında kalanlar için sağlam bir orta yol da denebilir. Zengin bas, EarFun Air ile müzik dinlemeyi zevkli hale getiriyor. Tomurcuklar su geçirmez ve aramalar sırasında herhangi bir arka plan gürültüsünü filtrelemek için gürültü önleyici mikrofonlara sahip. Sağlam Bluetooth bağlantısı ve uzun pil ömrü gibi özellikler buradaki bazı kusurları telafi ediyor.

EarFun Air, tasarım konusunda sade ama şık bir yol izliyor. Paket, içinde dört boyutta kulak ucu var. Farklı boyuttaki kulak uçları, kulaklıkların kulağınızdan düşmesini engelliyor. Aynı zamanda tomurcukların tasarım, iyi derecede pasif gürültü yalıtımı sağlıyor. EarFun Air buradaki artısı tomurcukların kendilerinin su geçirmez olması. IPX7 sertifikası, EarFun'un Sweatshield teknolojisi dediği şeyle birlikte, yalnızca spor salonunda teri atmakla kalmayıp, aynı zamanda 30 dakikaya kadar yaklaşık 1 metre derinliğe kadar suya daldırılabileceği anlamına geliyor. EarFun Air, her bir kulaklığın dışında bulunan çok işlevli dokunmatik kontrollere sahip. Bu kontrollerle, müziğinizi ayarlayabilir ya da telefon görüşmesi yapmak için kulak içi kulaklıklara dokunabilirsiniz. Sesli asistanı etkinleştirmek için ise sol kulaklığa üç kez dokunabilirsiniz. Müziğiniz, kulaklığı çıkardığınızda otomatik olarak duraklıyor ve tomurcuk kulağınıza geri döndüğünde yeniden başlıyor. Dokunmatik kontroller fikri teoride güzel olsa da bazen ufak sorunlar çıkabiliyor. Örneğin, kulak içi kulaklıkları birkaç gün kullandıktan sonra, kulağınıza yerleştirmeye çalışırken yanlışlıkla müziğimi ayarlayabilirsiniz. Bir ayarlama yapmak istediğinizde ise bunu gerçekleştirmek için doğru yeri bulmaya çalışarak birkaç kez dokunmanız gerekebilir.

EarFun Air, üst seviye ses kalitesi sunabiliyor. Güçlü baslar, net vokaller ve diğer enstrümanlar, müzik dinlerken güçlü bir temel oluşturuyor. Buradaki baslar, bu kulak içi kulaklıkları, bası vurgulayan türler veya şarkılar için uygun hale getiriyor. Kulaklıkların ses kalitesi diğer ses türlerine de iyi uyum sağlıyor. Net ses sayesinde kendinizi bir aksiyon filmi sekansına kaptırabilirsiniz. Bu kulaklıkların uygun fiyatı göz önüne alındığında, EarFun Air beklediğinizden daha yüksek ses kalitesi üretebiliyor. Genel olarak, EarFun Air'in çağrı kalitesi de iyi. Karşı tarafına sesi size biraz tiz gelse de sizin sesiniz arka planda fazla gürültü olmadan net ve güçlü aktarılabiliyor. Buna, burada gürültü engelleme teknolojisini kullanan dört mikrofon dizisi yardımcı oluyor. Bluetooth bağlantısı da sağlam. Maksimum iletim mesafesi yaklaşık 15 metre. Ayrıca kulak içi kulaklıkları kılıfından ilk çıkardığınızda Bluetooth cihazınıza bağlamak da hızlı ve kolay.

EarFun Air, tek şarjla yedi saate kadar dinleme süresi; 10 dakikalık Qi kablosuz şarj ile de iki saatlik çalma süresi sağlıyor. Hatta EarFun Air kısa bir şarjla da uzun süre dayanabiliyor. Şarj kutusu şık ve kompakt, cebe veya çantaya kolayca sığabiliyor. Kulaklıklardaki LED göstergesi, tomurcukların ne zaman şarj olduğunu veya tamamen şarj olduğunu gösterebiliyor. Kulak içi kulaklıklar su geçirmez olsa da şarj kutusunun su geçirmez olmadığını unutmayın.

Uygun fiyatlı, su geçirmez ve yüksek kaliteli ses ile birçok yönden EarFun Air, hayallerinizdeki kablosuz kulaklık olabilir. Tasarım ve kontroller ortalama olsa da fiyatına göre sunulan ses oldukça iyi. Ofiste ya da mobilize çalışırken yanınızda bulundurmak için sağlam bir kulaklık arıyorsanız, EarFun Air sizin için uygun olabilir.