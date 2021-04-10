Magazin Earl Simmons hayatını kaybetti

Earl Simmons hayatını kaybetti

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Earl Simmons hayatını kaybetti

'DMX' lakaplı ABD'li ünlü rap sanatçısı Earl Simmons, kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 50 yaşında yaşamını yitirdi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 09:33 Son Güncelleme:
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ABD'de rap müziğin tanınan seslerinden 'DMX' 50 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Earl Simmons olan rapçi, kalp krizi geçirmesinin ardından New York’ta bir hastaneye kaldırılmış, durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Simmons'un ailesi, ünlü rapçinin tedavi gördüğü hastanede yaşam destek ünitesinde kaldığını belirterek, vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Simmons'ın ölümünün ardından yakınları tarafından yapılan açıklamada, “Earl sonuna kadar savaşan bir savaşçıydı. Mirası sonsuza kadar yaşatılacak” ifadeleri kullanıldı.

Grammy Ödülü'ne aday gösterilen ünlü rapçi, iki kez de Amerikan Müzik Ödülüne layık görülmüştü.

(AA)

 


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