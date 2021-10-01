Eaton Türkiye Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı

Eaton, Üçay Grup ile partnerlik anlaşmasını geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleşen imza töreni ile gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında Üçay Grup, bünyesindeki satış ve taahhüt şirketleri aracılığı ile Eaton’ın Elektrikli Araç AC ve DC Şarj İstasyonları, yük dengeleme üniteleri, network şarj yönetim yazılımı (CNM) ve RFID ödeme sistemleri gibi çözümlerinin satış ve servisini son kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyor. Grup şirketlerinden Üçay Mühendislik A.Ş, 25 ildeki 56 şubesiyle son kullanıcıya yönelik tedarik ve montaj hizmeti verirken, Türkiye genelinde 2.500’ün üzerinde bayisi olan ISOMER A.Ş. ise B2B kanalında ürün satış ve teknik destek hizmeti verecek.

Eaton, eş zamanlı olarak binaları yenilenebilir enerji üretiminden maksimum faydayı sağlayan enerji merkezlerine dönüştürebilen kapsamlı bir donanım, yazılım ve hizmet paketini sektöre sunarak, enerji dönüşümü ve elektrikli araç şarjına yönelik “Enerji Üreten Binalar” yaklaşımını Türkiye pazarına da ulaştırmayı hedefliyor. Eaton bu yaklaşımı çerçevesinde İsviçreli öncü Elektrikli Araç (EV) Şarj İstasyonu şirketi Green Motion'ı satın alarak, kullanıcılara Elektrikli Araç Şarj çözümleri ile ilgili geniş bir çözüm yelpazesi sunmayı amaçlıyor.

1999 yılında doğalgaz ısıtma alanında mühendislik taahhüt çözümleri faaliyetlerine Üçay Mühendislik A.Ş. ile başlayan, devam eden yıllarda hızla büyüyerek bünyesinde Üçay Elektromekanik ve İnşaat A.Ş. ile Isomer Isıtma Soğutma Merkezi A.Ş. ‘yi katarak doğalgaz, elektrik, mekanik ve yenilenebilir enerji sistemlerini içeren enerji sektörü temelinde mühendislik çözümleri üreten büyük bir yapıya dönüşen Üçay Grup, önemli lokasyonlarda yatırımlar yaparak Türkiye genelinde birçok bölgede satış ve taahhüt hizmeti veriyor. .

TÜRKİYE’DE KAPSAMLI VE ENTEGRE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan “Green Motion'ın satın alınmasıyla, piyasada başka hiçbir şirket bina sahiplerine yönelik kapsamlı ve entegre bir enerji dönüşüm teklifi sunamamaktadır. Enerji Üreten Binalar yaklaşımı ile binalarımız, bina sahiplerinin yenilenebilir enerjiyi entegre etmelerine, ulaşım ve ısının elektrifikasyonu ile ilgili zorlukları ele almalarına yardımcı oluyor. Ek olarak, bina sahiplerinin yüksek yenilenebilir enerji sistemine geçişini kolaylaştırmada ve optimize etmede önemli bir rol oynamasını sağlar. Ulaşım ve ısıtmanın elektrifikasyonu, daha fazla yük eklendikçe dağıtım ağlarına sürekli artan talepler getirecektir. BloombergNEF modellemesi, üretilen ve depolanan elektrik enerjisi, yerel şebeke hatlarını desteklemek için de kullanılabildiğinde, kütle elektrifikasyonu ile başa çıkmak için şebeke artışlarının maliyetinin azaltılabileceğini göstermektedir. Ayrıca Üçay Grup ile günümüzün en önemli konularından biri olan enerjideki dönüşümü ve buna bağlı olarak elektrikli araçlardaki kullanımının her geçen gün arttığı bir noktada, Üçay Grup gibi değerli bir kuruluş ile partner olarak bu konuda partnerlik anlaşması yaptığımızı paylaşmak isterim. Üçay Grup yaygın şube ağı, mevcut ürün potföyü, mühendislik ve lojistik altyapısı dikkate alındığında pazarın önde gelen kuruluşlarının başındadır. Üçay Grup ile imzaladığımız bu önemli partnerlik anlaşmamız ile birlikte tüm Türkiye pazarına Elektrikli Araç Şarj İstasyonları konusundaki ürün, çözüm ve mühendislik hizmetlerimizi sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde paylaştı.

TOGG İLE BİRLİKTE ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIM ALGISI DEĞİŞECEK

Bunun yanında Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı ise yapılan iş birlikteliği ile ilgili olarak “Türkiye ve dünyada Elektrikli Araç pazarı ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sürdürülebilir bir gelecek planında elektrikli araçlar önemli bir yer teşkil ediyor. Bununla ilgili başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada ciddi yaptırım adımları atılıyor. Aynı zamanda yerli aracımız TOGG’un da 2023 yılında yollara çıkmasının planlanması ile birlikte ülkemiz tüketicisinin elektrikli araç kullanım algısının ve elektrikli araç pazarındaki talebin artacağına inanıyorum. Pandeminin başından bugüne bu alanda birlikte çalışabileceğimiz güvenilir bir partner arayışı içindeydik. Bugün itibariyle Eaton ile bu konuda önemli bir iş birlikteliğine imza atmış bulunuyoruz. Eaton çok önemli bir teknoloji firması. Enerji yönetimi konusunda önemli Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları var. Üçay Grup olarak Eaton ile birlikte el ele vererek Türkiye’de Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının kurulması konusunda hızla yol alarak liderliği ele alacağımıza inancımız tamdır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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