Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından pandemi sonrası uzaktan eğitim ihtiyaçları için geliştirilen EBA, ‘Eğitim’ kategorisinde dünyanın en çok kullanılan internet sitesi oldu. Sitenin, 1 Ekim tarihi itibarıyla 27 basamak birden yükseldiği ve dünya genelinde ilk sıraya yerleştiği ifade edildi. Yaz döneminde üzerinde birçok iyileştirme çalışması ve altyapı yatırımı yapılan EBA’nın ayrıca; söz konusu listede Udemy, Blackboard, Brainly ve Quizizz gibi dünyaca ünlü eğitim platformlarını geride bıraktığı belirtildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da resmi Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, açıklamasında “http://eba.gov.tr tüm dünyada en çok kullanılan web sitelerinde eğitim kategorisinde 1. sırada… Teknoloji alanında bir dünya birinciliğiyle yüzümüzü güldüren Eba’ya emeği geçen, içerik sağlayan, destek veren ve kullanan herkese gönülden teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.



