EBA giriş ve hesap oluşturma işlemleri öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bugünden itibaren uzaktan ve online eğitime geçiliyor. Peki EBA giriş ve hesap oluşturma işlemleri nasıl yapılır? Uzaktan ve online eğitim hakkında açıklama ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar.

EBA giriş nasıl yapılır?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/student.jsp adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

Hafta başından itibaren öğrenci ve velilere EBA üzerinden online ve uzaktan eğitim konusunda bilgilendirmeler yapılacak

Uzaktan online eğitim nereden yapılacak?

23 Mart tarihinde başlayacak olan uzaktan eğitim konusunda tüm bilgiler Eba.gov.tr adresi üzerinden öğrenci ve veliler ile paylaşılacak

EBA Akademik Destek'in özel okullara açılması konusuna bakılacak

Özel okula giden öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) dahil olup olmadıkları sorusu üzerine Selçuk, EBA Akademik Destek Programı'na özel okuldaki sadece 11-12. sınıfların dahil olmadığını, diğer sınıfların tamamının buradan eğitim alabileceklerini belirterek, "O konuyla ilgili de ne yapabiliriz bir bakalım." diye konuştu.

Selçuk, özel eğitim kurumlarına ilişkin bir başka soruya da "Tüm toplumun bir şekilde hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir çalışma tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife, onlar da bu işin içinde." yanıtını verdi.

Öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil süresince öğretmenlerin okula gidip gitmeyecekleri sorusu üzerine, olağan uygulamada okul tatilken öğretmenlerin okullarda bulunduklarını hatırlattı. Selçuk, "Ancak bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz." diye konuştu.

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