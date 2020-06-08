Türkiye EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için hazırlık programı başlıyor

EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için hazırlık programı başlıyor

Türkiye

EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için hazırlık programı başlıyor

LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı. TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor.

08 Haziran 2020, Pazartesi 13:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.

Sınav öncesi hazırlıkların EBA TV üzerinden gözden geçirileceği program ‘LGS Son Tekrar’ yayınları bugünden itibaren her gün 14.30’da gerçekleştirilecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.30’da 2 oturum şeklinde uygulanacak sınava dair son tekrarın yapılacağı programda konu özetleri, sınav taktikleri ve örnek soru çözümleri yer alacak.

İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ve LGS açıklaması



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu tasarım çok konuşulur
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Stetoskop kulaklı doktor: Cemil Taşçıoğlu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Normalleşme sürecinde hasta ziyaretine günde 1 kez izin verilecek