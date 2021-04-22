Uzaktan eğitimin pandemiyle beraber yükselişe geçtiği günümüzde EBA eğitim sistemini takip etmek için öğrenciler, bilgisayar ya da tablet kullanılabiliyor. Özellikle pratikliği ve bilgisayara göre daha taşınabilir olması nedeniyle özellikle tabletler, EBA çalıştırabilmesi için bilgisayar gibi kullanılabiliyor.

EBA uygulamasını kullanılabilmeniz için bir tablette minimum Android 5.0 işletim sistemi olması gerekiyor. Ayrıca ön kamera, minimum 2 GB RAM ve yeterli boş depolama alanı da olmalı.

TCL ise kısa süre önce ilk tablet modellerini Türkiye’de satışa sundu. Bunlarda biri de TCL TAB 10s.

Tasarımdan başlayacak olursak, TCL plastik bir gövdeye sahip. Tabletin üst kısmında güç tuşu ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Sağ tarafta ses tuşları ve microSD kart girişi var. Sol tarafta ise herhangi bir tuş yok.

Cihazın alt kısmında USB-C ve hoparlör ızgarası mevcut. Stereo hoparlörlerin performansı ise ortalama.

Arka tarafa bir adet 8 MP kamera ve LED flaş yer alıyor. Bu arada tabletin kamera performansı ortalama. 5 MP ön kamera da arka kamerayla benzer performans sergiliyor. Ancak ışığın iyi olduğu durumlarda herhangi bir sorun yok. EBA ve görüntülü görüşmeler için ideal. Ancak düşük ışık koşullarında performans düşebiliyor.

TCL TAB 10s modelinde 10.1 inçlik 2000x1920 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Çerçeveler nispeten kalın diyebiliriz. 241 x 158.6 x 9.3 mm ölçüleri olan tablet 488 gram ağırlığında. Bu arada tablette kalın ekran çerçevelerinin kullanılmış. Uygun fiyatlı bir tablet olduğu düşünüldüğünde bu durum normal karşılanabilir.

Büyük ekran burada oldukça önemli. Çünkü çocuklar dersi dinlerken tablet karşısında uzun zaman geçirebiliyor. EBA'daki derslere katılıp, hem çalışma hem de eğlence saatlerini bu ekran başında geçirebiliyor. Bu nedenle TCL burada ekrana epey önem vermiş.

Şirket burada ekrana bir sensör de yerleştirmiş. Böylece çocuğunuz ekrana 25 santimetren fazla yaklaştığında tablet uyarıda bulunuyor. Böylece çocuğunuz ve tablet arasında sağlıklı bir mesafe sağlanabiliyor.

Tablet, MediaTek MT8768 işlemciden güç alıyor. Bu işlemciye 3GB RAM/32GB depolama ile 4GB RAM/64GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Ayrıca tablette microSD kart girişi de yer alıyor. Bunu kullanarak depolama alanını 256 GB daha genişletebiliyorsunuz. Güncellik adına işletim sistemi Android 10.

Bu bileşenlerle tablet, Chrome, mail ve diğer uygulamalarda beklentileri karşılayabiliyor. Burada üst düzey bir performans yok ama günlük işleri ya da okul için gerekli uygulamaları burada sorunsuzca kullanabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçişlerde de bir sorun yaşamadım.

Oyun konusunda gelirsek tabletle PUBG, Asphalt 9 ve Call of Duty: Mobile gibi oyunları oynayabilirsiniz. Tabi bunu üst düzey değil normal ayarlarda yapabiliyorsunuz.

Şunu da unutmamak gerek, öğrenciler derslerini online gerçekleştirdikleri için görüntülü görüşme uygulamalarını daha çok kullanıyor. Burada sunulan güç de zaten bu tarz uygulamalar için son derece yeterli. Kutudan çıkan stylus kalemle de öğrenciler tablette not alıp, çizim yapabiliyor.

TCL TAB 10s, 8000mAh kapasiteli bataryasıyla uzun kullanım sürelerine imza atabiliyor. 18W hızlı şarj ile de dolarken bekletmiyor.

Pil ömrü bakımından tablet günlük kullanım için gayet yeterli. Ekran parlaklığı en son seviyeye getirilmediği taktirde TCL’nin iddia ettiği 8 saatlik sürelere yakın sonuçlar elde edebilirsiniz. Cihaz 2 haftaya kadar bekleme modunda da durabiliyor

Son olarak USB Tip-C yanında POGO pin bağlantısı olan tablette Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0, LTE şeklinde özellikler de mevcut.

Sonuca bağlayacak olursam öğrenciler, uzaktan çalışan kişiler ya da uygun fiyatlı bir tablet arayanlar TCL TAB 10s modeline bir göz atabilir.